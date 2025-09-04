El PSOE de Oviedo denuncia que solo se ha ejecutado el 12% de las inversiones previstas hasta junio en el municipio

OVIEDO, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Javier Ballina, ha expresado este jueves su preocupación por el "desplome" en la ejecución de las inversiones municipales respecto al año pasado, al alcanzar solo un 12% a 30 de junio de 2025 frente al 22% del mismo periodo en 2024.

Ballina ha criticado la gestión del equipo de gobierno local, señalando errores administrativos, demoras en la contratación, escaso seguimiento de las obras y un uso excesivo de modificaciones presupuestarias que, en su opinión, evidencian una falta de capacidad para ejecutar las inversiones prometidas.

El edil socialista ha destacado que, de los 78,6 millones presupuestados en inversiones, solo se han ejecutado 10,9 millones hasta junio, lo que genera frustración entre los vecinos. En concreto, ha apuntado que de los 28 millones destinados a instalaciones deportivas se han realizado poco más de 6,6 millones, mientras que no se ha invertido ni un euro de los previstos para adecuar los espacios de la galería comercial del Calatrava, y apenas 244.000 euros de los 7 millones asignados a movilidad y la Zona de Bajas Emisiones.

Ballina ha vinculado esta falta de ejecución con la pérdida recurrente de fondos europeos, citando como ejemplos la no realización de proyectos como el Mercado de El Fontán, el conjunto medieval de Olloniego y la reciente pérdida de 2,1 millones para el plan de Renaturalización.

Por último, ha criticado al Partido Popular por sus ataques al Gobierno del Principado, recordando que la ejecución presupuestaria del Ayuntamiento de Oviedo, gobernado por el PP, es inferior a la del Principado, con un 34% frente al 38%.