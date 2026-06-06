El PSOE de Oviedo exige explicaciones sobre las actuaciones anunciadas en torno al albergue Cano Mata

Archivo - La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo, Marisa Ponga. - GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE OVIEDO - Archivo

OVIEDO, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo ha solicitado la comparecencia ante la comisión de Políticas Sociales y Juventud de la concejala delegada de Políticas Sociales y del concejal de gobierno de Seguridad Ciudadana para que informen de las actuaciones municipales anunciadas tras las últimas informaciones relacionadas con el albergue Cano Mata y el barrio de San Lázaro.

La concejala socialista Marisa Ponga considera imprescindible que el Gobierno municipal explique con detalle cuáles son las medidas previstas, cuáles son sus objetivos y cómo se garantizará que las actuaciones respeten los derechos de las personas en situación de sinhogarismo.

"Queremos conocer exactamente qué está haciendo el Ayuntamiento y con qué criterios. Las personas sin hogar atraviesan situaciones de extrema vulnerabilidad y merecen respuestas sociales, no enfoques basados exclusivamente en el control o la seguridad", ha señalado Ponga en unas declaraciones distribuidas por su grupo este sábado.

La edil socialista recuerda que el sinhogarismo constituye una realidad creciente y compleja en España. Según la última Encuesta sobre las Personas Sin Hogar del Instituto Nacional de Estadística (INE), más de 28.500 personas fueron atendidas en centros sistenciales de alojamiento en 2022, un 24,5% más que una década antes.

"Se trata de un fenómeno creciente y muy relacionado con la falta de vivienda asequible y los problemas de salud mental", ha comentado. Ponga ha recordado que en el año 2024 el equipo de gobierno decidió iniciar un proceso de "reflexión interna" sobre el programa municipal de sinhogarismo, que, en la práctica, "se ha traducido en una parálisis absoluta y ningún avance desde entonces".

"Mucho nos tememos que las consecuencias se empiezan a ver ahora con estos problemas de convivencia en San Lázaro o con la evidente descoordinación ante los asentamientos en San Claudio", ha apuntado la concejala socialista.

"Detrás de cada cifra hay una historia personal. Hablar de sinhogarismo exige sensibilidad, rigor y políticas públicas eficaces. No podemos permitir que se identifique a todo un colectivo con problemas de convivencia ni alimentar discursos que favorezcan la estigmatización", ha añadido Ponga.

A su juicio, la convivencia vecinal y la atención a las personas en situación de exclusión social son objetivos plenamente compatibles y que requieren coordinación entre los servicios sociales, las entidades del tercer sector, la Policía Local y el resto de administraciones.

Por ello, el PSOE reclama transparencia sobre las actuaciones previstas en el entorno del albergue Cano Mata, una evaluación de los recursos disponibles para atender a las personas sin hogar y el impulso de medidas que favorezcan la inclusión social, el acceso a la vivienda y el acompañamiento integral de las personas más vulnerables.