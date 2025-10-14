PSOE Oviedo exige más presupuesto estatal para la Ópera y lamenta un "agravio comparativo"

OVIEDO, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo ha remitido al resto de grupos de la Corporación una declaración institucional en la que exigen al Gobierno Central más presupuesto para la Ópera de Oviedo, al entender que existe un "agravio comparativo" con otras ciudades.

El portavoz del PSOE, Carlos Fernández Llaneza, ha ofrecido una rueda de prensa acompañado por el concejal Javier Ballina para presentar esta iniciativa, que persigue lograr un aumento en la subvención a la Fundación Ópera de Oviedo a través del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (Inaem).

Entiende el portavoz socialista que la relevancia de la ópera como "institución relevante, señera y emblemática" dentro de Oviedo ha de ser tenida en cuenta, así como la tradición lírica "indiscutible", que se remonta al siglo XVII. Todo ello, ha enfatizado, en el contexto en el que Oviedo pugna por conseguir la Capitalidad Europea de la Cultura en 2031.

Ballina, por su parte, ha explicado que se ha producido un recorte en la aportación del Estado a la Ópera de Oviedo desde 2009. Actualmente recibe 500.000 euros anuales, mientras que en 2009 llegó a lograr 900.000, cifra que el PSOE aspira a recuperar en 2026. Si bien la aportación se está recuperando desde 2014 --cuando llegó al mínimo de 235.000 euros--, desde el PSOE local consideran necesario un impulso mayor a la ópera de Oviedo para que pueda competir con otras ciudades en igualdad de condiciones. "Es cierto que la aportación ha sufrido una recuperación de casi el 30%, pero el recorte había sido demasiado importante", ha reconocido.

"Existe una situación de clara y evidente desigualdad", ha asegurado Ballina, incidiendo en que la "infradotación" en la aportación de los Presupuestos Generales del Estado a la Fundación Ópera de Oviedo "no responde" a las posibilidades y necesidades de la misma, ni al trabajo que está desempeñando. "No solo no responde, sino que es claramente desigual con otras propuestas", ha enfatizado, mencionando la aportación a la ópera de Bilbao, de 1,1 millones anuales o la valenciana, con 2,5 millones.

Ballina ha explicado que esta reivindicación es apropiada en el momento actual en el que Oviedo está inmersa en la carrera hacia la Capitalidad Cultural, ya que en esta candidatura la ópera será un elemento central. "Habrá muchas otras cosas pero la opera debe estar absolutamente bien armada", ha razonado.