El PSOE de Oviedo exige la retirada "inmediata" de la placa en homenaje al poeta Ángel González por estar mal ubicada

OVIEDO, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Jorge García Monsalve, ha instado este domingo al equipo de gobierno local a retirar "de forma inmediata" la placa colocada el este sábado en homenaje al poeta ovetense Ángel González, con motivo del centenario de su nacimiento, al considerar que está ubicada en un lugar erróneo.

"La actual calle de Fuertes Acevedo no se corresponde con aquella en la que nació Ángel González, con lo cual la placa no está en la ubicación correcta", ha señalado el edil, quien ha calificado el error como "difícilmente disculpable pero que hay que corregir cuanto antes".

Desde el Grupo Socialista reclaman además una mejora en la redacción del texto de la placa, siguiendo la sugerencia del escritor y académico José Luis García Martín. "La figura, la obra y la memoria de Ángel González merecen una corrección inmediata. Se ha colocado una placa señalando como casa natal del poeta lo que en 1925 no eran más que prados", ha añadido García Monsalve.

Los socialistas piden también que se emitan disculpas públicas por parte del Ayuntamiento y que se rinda homenaje al poeta "en el sitio donde realmente nació".