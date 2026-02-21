El PSOE de Oviedo insta al Ayuntamiento a trabajar en la regularización de las instalaciones deportivas del Naranco

Archivo - La concejala del PSOE de Oviedo Natalia Sánchez Santa Bárbara. - PSOE DE OVIEDO - Archivo

OVIEDO, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La concejala del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Natalia Sánchez Santa Bárbara, ha pedido este sábado al equipo de gobierno que retome "de forma inmediata" las conversaciones con el Gobierno del Principado de Asturias para regularizar la situación de las instalaciones deportivas del Naranco, después de que se hayan vuelto a suspender encuentros tanto en el campo de fútbol del CD Vallobín como en el campo de rugby utilizado por el Oviedo Rugby.

La edil socialista ha señalado en nota de prensa que la situación "anómala y enquistada" de estas instalaciones continúa generando "graves perjuicios" a los clubes usuarios y al conjunto del deporte ovetense.

En el caso del Vallobín, los daños provocados por el viento obligaron a suspender los encuentros previstos el pasado fin de semana, mientras que en el campo de rugby la causa fue el "lamentable estado del terreno de juego", una circunstancia que, según ha recordado, "se repite temporada tras temporada y supone un evidente descrédito para la ciudad".

Sánchez Santa Bárbara ha recordado que aunque ambas instalaciones se encuentran en una finca propiedad del Principado, se trata de equipamientos deportivos locales utilizados en exclusiva por clubes de Oviedo.

Ante esta situación, el Grupo Municipal Socialista ha registrado varias preguntas ante la comisión de Educación y Deportes para conocer si el Equipo de Gobierno tiene previsto retomar las conversaciones con el Principado, en qué punto se encuentran esas posibles negociaciones, en qué plazo podrían cerrarse y bajo qué condiciones, así como saber qué medidas concretas ha adoptado la concejalía de Deportes tras las últimas suspensiones para apoyar a los clubes afectados y evitar que vuelvan a producirse nuevos aplazamientos.