El PSOE de Oviedo pide adaptar las instalaciones deportivas y los espacios públicos de la ciudad al cambio climático

Archivo - La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo Natalia Sánchez Santabárbara. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista de Oviedo ha presentado una iniciativa orientada a adaptar las instalaciones deportivas y los espacios públicos de la ciudad a las consecuencias del cambio climático y al incremento progresivo de las temperaturas, con el objetivo de proteger la salud de la ciudadanía y mejorar el confort en el uso cotidiano de estos espacios.

La concejala socialista, Natalia Sánchez Santa Bárbara ha defendido la necesidad de esta actuación ante una realidad cada vez más evidente para la población como es el aumento de episodios de calor intenso durante los meses de primavera y verano.

"Cada vez hace más calor. Lo notamos quienes salimos a caminar por los parques, quienes corremos por las sendas de la ciudad o quienes practicamos deporte al aire libre", ha señalado la edil.

La propuesta socialista plantea una hoja de ruta basada en dos líneas de trabajo complementarias. Por un lado, la elaboración de una Estrategia de Adaptación Climática específica para las instalaciones deportivas municipales, que permita planificar de forma ordenada las actuaciones necesarias. Por otro, la puesta en marcha de intervenciones progresivas, de bajo coste económico pero con un alto impacto en la mejora del bienestar de las personas usuarias.

Entre las medidas contempladas se incluyen el incremento de zonas de sombra, la ampliación del arbolado en parques, sendas y espacios deportivos, así como la instalación de nuevas fuentes de agua potable en recintos deportivos y en los denominados "recorridos saludables" del municipio.