El PSOE de Oviedo pide que el nuevo PGOU priorice la vivienda asequible y la sostenibilidad ambiental

El portavoz del PSOE de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, y el concejal Juan Álvarez Areces, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo Juan Álvarez Areces ha pedido este miércoles que el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Oviedo (PGOU) priorice la vivienda asequible y la sostenibilidad ambiental, ahora que se ha abierto la contratación de la revisión del plan.

En una rueda de prensa, el concejal, acompañado por el portavoz Carlos Fernández Llaneza, ha señalado que su grupo va a apoyar todas las propuestas positivas para la ciudad, velando por que este plan "no sea especulativo".

El PSOE, ha dicho, hará aportaciones en todas las fases del procedimiento, implicándose tanto en los plazos de alegaciones que se bayan desarrollando y también antes, de manera que sea un "documento de consenso".

Los aspectos en los que los socialistas quieren aportar ideas son en el impulso al modelo de centralidad y metropolitano con la preponderancia del transporte público; la transformación de el Cristo y La Vega; cohesionar el municipio con actuaciones en el centro y los barrios; o proteger la construcción de vivienda asequible frente a la vivienda libre.

A juicio de los socialistas, el nuevo PGO también deberá regular las viviendas de uso turístico, las zonas tensionadas y la vivienda protegida. En materia de sostenibilidad ambiental, proponen la creación de un "anillo verde" con el Parque del Este, la protección de los Meandros del Nora o el monte Naranco y el rechazo a la ronda norte.

Por su parte, Carlos Fernández Llaneza ha defendido la necesidad de revisar el Plan, y ha pedido que el documento no suponga "un nuevo blanqueo" con decisiones "tomadas en despachos" al igual que ha ocurrido con la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), un documento "ambicioso" que "terminó absolutamente descafeinado".