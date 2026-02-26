Oviedo da luz verde a la revisión del Plan General de Ordenación (PGO) 19 años después de la última modificación

Archivo - Plaza del Ayuntamiento de Oviedo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Oviedo ha aprobado los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas particulares para la contratación de la revisión del Plan General de Ordenación y del catálogo urbanístico, con un presupuesto máximo de 1,052 millones de euros y un plazo de ejecución de 45 meses.

En la memoria de la licitación, consultada por Europa Press, se recuerda que el actual PGO vigente se aprobó en 2006, y desde entonces el Plan solo ha sido objeto de modificaciones puntuales. Remarca asimismo que en el año 2018 se inició un proceso de Revisión del Plan General, pero el contrato que amparaba la redacción de los documentos para esta tramitación se extinguió el año 2023 sin finalizar los trabajos.

Así, el nuevo equipo redactor que continúe con la Revisión deberá hacerlo desde el punto en que se encuentra y actualizar el Catálogo urbanístico existente, para alinear ambos documentos. El objeto del contrato consiste en la continuación de los trabajos de elaboración y redacción de la revisión del PGO hasta la obtención de la aprobación definitiva y la elaboración de un texto refundido.

A la revisión del Plan de Ordenación se añade la del Catálogo de Edificios y Elementos de Interés, con la finalidad de actualizar el actual incorporando nuevos elementos, tales como aquellos bienes declarados de interés cultural o incluidos en el inventario con posterioridad a la aprobación del vigente; elementos etnográficos; elementos o sistemas naturales; y alteraciones puntuales de las fichas actuales que devengan de la propia Revisión del PGO o del desarrollo y análisis de la aplicación del Catálogo vigente.

UN PLAN DE 1999 SIN CRITERIOS MEDIOAMBIENTALES

El Plan General de Ordenación de Oviedo se aprobó en 2006, pero entonces su revisión tuvo un alcance "limitado, sin alteraciones significativas más allá de la adaptación a la legislación vigente en su momento, por tanto y en esencia, el modelo territorial y urbanístico es el planteado hace más de 25 años en el Plan de 1999.

En dicho plan, los criterios medioambientales tenían "una incidencia mínima" en la planificación, ya que ni siquiera existía el trámite ambiental. Además, las normativas vigentes han sido protagonistas de múltiples modificaciones desde aquella fecha.

El Ayuntamiento entiende que los cambios en las legislaciones de suelo, medio ambiente, accesibilidad, vivienda, igualdad de género o cambio climático "justifican la conveniencia de una nueva visión de la ciudad". A ello se suma que el contexto socioeconómico "difiere notablemente" del de 1999, y además la población está aumentando hasta el punto de superar la registrada en 2012. El nuevo PGO tendrá que tener en cuenta también el progresivo envejecimiento de la población.