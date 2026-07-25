El PSOE de Oviedo preguntará en el próximo Pleno sobre el estado de los expedientes de Urbanismo

Archivo - El concejal del PSOE Jorge García Monsalve. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista preguntará en el Pleno del próximo martes por la situación de los expedientes abiertos tras las denuncias sobre presuntas irregularidades en el área de Urbanismo del Ayuntamiento de Oviedo.

El concejal socialista Jorge García ha recordado este sábado que, a mediados del pasado mes de abril, el alcalde "cesó de manera fulminante a su asesor de Urbanismo después de que se recibiera un correo anónimo en el que se denunciaban supuestas irregularidades y presiones a funcionarios municipales del área".

"Se trataba de una situación muy similar a la que ya se había producido apenas cuatro meses antes con la salida del entonces director general de Urbanismo", ha señalado García, quien ha añadido que "aquel cese se intentó presentar como una renuncia voluntaria cuando, en realidad, coincidió con la recepción de otro correo en el que también se denunciaban presiones a los técnicos por parte de este último alto cargo".

El concejal del PSOE ha asegurado que, desde entonces, "los grupos municipales de la oposición han seguido recibiendo nuevos correos y denuncias relacionados con diferentes actuaciones y procedimientos urbanísticos". "Desde la lealtad institucional que siempre hemos mantenido, hemos trasladado sistemáticamente toda esa información a la Secretaría General Técnica de la Junta de Gobierno para que actuara conforme a sus competencias", ha destacado.

El equipo de gobierno local anunció la activación del procedimiento previsto en la Ley de Protección de las Personas Informantes y la apertura de varios expedientes de investigación. "La propia normativa establece un plazo máximo de tres meses para resolver estos procedimientos. Queremos saber si los primeros expedientes, cuya apertura se anunció en abril, ya están concluidos y si de ellos se ha derivado algún tipo de medida correctora o disciplinaria", ha indicado García.

El Grupo Municipal Socialista también quiere conocer si, además de las denuncias de las que han tenido conocimiento los grupos municipales, se recibieron otras comunicaciones a través del canal interno del informante y si estas dieron lugar igualmente a investigaciones.

"Nos preocupa profundamente que, mientras no se esclarezcan estos hechos, continúe proyectándose una sombra de duda sobre el funcionamiento del área de Urbanismo", ha afirmado García, quien ha recordado que el Ayuntamiento sigue sin director general de Urbanismo desde el cese del anterior responsable en diciembre. "Hemos sabido posteriormente que el alcalde conocía, al menos desde 2023, la existencia de presiones a los técnicos municipales para orientar informes en uno u otro sentido en determinados expediente", ha añadido.

Por todo ello, los socialistas exigirán al equipo de gobierno que informe con "total transparencia" sobre el estado de todos los expedientes abiertos, las conclusiones alcanzadas y las medidas adoptadas. "La ciudadanía de Oviedo merece respuestas claras, contundentes y la absoluta garantía de que los procedimientos urbanísticos se tramitan con plena legalidad, independencia y respeto al trabajo de los empleados públicos", ha concluido García.