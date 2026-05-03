El PSOE de Oviedo reclama la rehabilitación urgente de las pistas de atletismo de San Lázaro

Archivo - La concejala del PSOE de Oviedo Natalia Sánchez Santa Bárbara. - GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE OVIEDO - Archivo

OVIEDO, 3 May. (EUROPA PRESS) -

La concejala del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo Natalia Sánchez Santa Bárbara exigira en el próximo Pleno una actuación "urgente e integral" en las pistas de atletismo de San Lázaro, cuyo estado de conservación "lleva años siendo claramente deficiente".

La edil socialista denuncia que el deterioro de la instalación no solo dificulta el desarrollo normal de la actividad deportiva, sino que también supone un problema de seguridad para las personas usuarias, entre ellas deportistas de base, clubes locales y público en general.

El Grupo Municipal Socialista recuerda que lleva años solicitando una intervención en esta infraestructura sin que, hasta el momento, el equipo de gobierno haya puesto en marcha un plan de rehabilitación acorde a la situación real.

Por ello, en el ruego presentado ante el Pleno, el PSOE insta al Ayuntamiento a "impulsar de manera inmediata soluciones efectivas" que permitan la rehabilitación integral de las pistas de atletismo de San Lázaro.

"La situación es insostenible y requiere una respuesta seria y urgente por parte del Ayuntamiento", señala Natalia Sánchez Santa Bárbara. "Baste decir que para las pruebas de salto se utiliza como calle para la carrera previa un trozo del tartán rescatado de las pistas de atletismo del Palacio de los Deportes, que se coloca como si fuera una alfombra encima de la propia de las pistas", ha lamentado en unas declaraciones distribuidas este domingo por el grupo municipal.