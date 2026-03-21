El PSOE de Oviedo recurre la prórroga del contrato de La Escandalera por "uso abusivo" y "enriquecimiento injusto"

Archivo - Plaza de La Escandalera de Oviedo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El concejal socialista del Ayuntamiento de Oviedo, Jorge García Monsalve, ha anunciado este sábado que su grupo ha presentado un recurso de reposición contra la decisión de la Junta de Gobierno local de aprobar una nueva prórroga --ya van tres-- del contrato de aparcamiento de La Escandalera.

"Esta nueva ampliación, que extiende la concesión por otros 18 meses hasta septiembre del 27, supone un uso abusivo de una figura excepcionalísima y que el equipo de gobierno ha convertido en norma habitual", ha asegurado.

Además, García Monsalve ha insistido en que "esta situación irregular está generando un enriquecimiento injusto a la empresa concesionaria, por cuanto las tarifas actuales incluyen costes de construcción que ya han sido sobradamente amortizados tras 50 años de concesión, convirtiendo así los ingresos de estas prórrogas en un regalo directo para las cuentas de la empresa y todo ello a costa de la ciudadanía".

Por ello, "desde el Grupo Municipal Socialista solicitamos una revisión de esas tarifas ajustándolas al coste real del servicio", ha reclamado el edil socialista.