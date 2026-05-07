El PSOE de Oviedo responde a Canteli: las irregularidades en Urbanismo ya se denunciaron internamente

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo Carlos Fernández Llaneza y el concejal Jorge García Monsalve. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, ha replicado este jueves al alcalde, Alfredo Canteli, que su formación sí que puso en conocimiento del canal interno de denuncias las presuntas irregularidades en el área de Licencias de Urbanismo.

Llaneza ha respondido así a las declaraciones del regidor, quien instó al PSOE a tramitar las denuncias en el último pleno. En unas declaraciones a los medios, el portavoz socialista ha explicado que, por "lealtad a la institución", su grupo puso en conocimiento del canal interno de denuncias los cuatro correos electrónicos que recibieron alertando de irregularidades. Tres de esos comunicados se referían al área de Urbanismo y contratación.

"Parece ser que quien no lo hace", ha dicho, es el concejal de Participación y teniente de alcalde Mario Arias, quien reconoció haber recibido en diciembre de 2025 una de las denuncias. Este concejal "no le dio ese cauce hacia ese canal interno de denuncias" como sí hizo el PSOE según sostiene Llaneza,. "En su momento pedimos la comparecencia y Mario [Arias] lo que hizo fue derivar la responsabilidades hacia otro concejal", ha agregado.

Este jueves el Grupo Municipal Socialista registró la petición de comparecencia del concejal mencionado, el edil responsable de Licencias, José Ramón Pando, a quien Arias asegura que derivó la denuncia. De manera paralela, a mediados de abril se inició una investigación interna que tiene tres meses de plazo de resolución para esclarecer si hubo o no irregularidades en el área de Urbanismo.

El concejal Jorge García Monsalve ha asegurado que el PSOE no va a permitir que se "cierre en falso" todo lo que está ocurriendo, y ha mostrado su "sorpresa y sonrojo" por las declaraciones del alcalde.