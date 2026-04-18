El PSOE de Oviedo señala que el recurso de los arquitectos por La Vegaconfirma "punto por punto" sus denuncias

Archivo - El concejal socialista, Juan Álvarez. - PSOE OVIEDO - Archivo

OVIEDO, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Juan Álvarez, ha asegurado este sábado que el recurso presentado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias contra el concurso de ideas de La Vega "confirma punto por punto" las críticas que su grupo viene realizando desde el inicio a este procedimiento y a la gestión de la transformación de este enclave singular.

En una nota de prensa, Álvarez señala que las objeciones del colectivo profesional "coinciden plenamente con las advertencias del PSOE sobre la falta de transparencia, la restricción de la competencia y el diseño dirigido del concurso". "Que el Colegio de Arquitectos diga ahora lo mismo que llevamos semanas denunciando demuestra que no solo era una posición política, sino una evidencia técnica y jurídica de que el equipo de gobierno está manipulando el procedimiento", ha afirmado.

El edil ha reprochado al equipo de gobierno que haya desoído las objeciones planteadas por su grupo en el Pleno. "Cuando llevamos nuestras objeciones, las desdeñaron con su retórica hueca habitual y anunciaron 'agradables sorpresas'. Cuando uno conoce que la sorpresa va a ser agradable antes de que se produzca, es que no hay sorpresa y lo que hay es una ficción", ha señalado.

Álvarez ha mostrado su inquietud por distintos aspectos del proceso, entre ellos la composición del jurado del concurso, que estará presidido por el concejal de Urbanismo, Ignacio Cuesta, con el director general como secretario y varios arquitectos de la concejalía designados por el propio edil, así como por lo que considera "requisitos de solvencia desproporcionados".

Ha cuestionado también que en los pliegos se obligue al futuro equipo redactor a ajustarse a las directrices fijadas en el convenio y a los criterios del personal técnico municipal. "No solo parece que no va a ser una sorpresa el ganador del concurso, sino que tampoco lo será el futuro planeamiento", ha apuntado.

El concejal socialista también ha criticado la convocatoria del concurso sin contar con estudios arqueológicos previos, lo que ha calificado de "irresponsabilidad" al poder condicionar el resultado final.

En este contexto, ha cargado contra Cuesta, al que ha acusado de ignorar las advertencias. "Estamos ante una forma de actuar absolutamente temeraria", ha afirmado, para añadir que persistir en este camino "solo puede llevar a un procedimiento fallido, judicializado y cuestionado desde su origen".

Por ello, el Grupo Municipal Socialista ha reiterado su exigencia de paralizar el proceso y rehacer las bases del concurso para garantizar un procedimiento "abierto, transparente y ajustado a la legalidad", que permita obtener las mejores propuestas para este ámbito estratégico de la ciudad.

"Estamos a tiempo de rectificar. Lo irresponsable sería seguir adelante ignorando todas las señales de alarma", ha concluido.