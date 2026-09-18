El PSOE de Oviedo solicita soluciones urgentes para el Club Halterofilia La Corredoria

Archivo - La concejala del PSOE de Oviedo Natalia Sánchez Santabárbara. - GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE OVIEDO - Archivo

OVIEDO, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo ha exigido al equipo de gobierno local "una respuesta inmediata" para el Club Halterofilia La Corredoria, cuya actividad se ha visto alterada tras la entrada de agua en el polideportivo de Ventanielles Hermanos Cecchini durante la tormenta de hace dos semanas.

Según ha informado la edil Natalia Sánchez a través de una nota de prensa, las precipitaciones afectaron directamente al espacio utilizado por la entidad y al material empleado para sus entrenamientos. Ante esta circunstancia, deportistas, familiares e integrantes del club han tenido que intervenir "para retirar y poner a salvo el equipamiento y minimizar los posibles daños".

Sánchez ha anunciado que trasladará esta problemática a la Comisión de Educación y Deportes para reclamar información sobre las actuaciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento desde la inundación y solicitar explicaciones acerca de las medidas previstas para solucionar el problema de forma definitiva.

La edil ha señalado que el problema no afecta únicamente a las instalaciones, sino también al día a día de los deportistas. "La humedad y la entrada de agua han generado preocupación por el estado del equipamiento deportivo y el club se ha visto obligado a buscar alternativas para mantener los entrenamientos porque el espacio no reúne las condiciones adecuadas", ha añadido.