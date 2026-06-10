El PSOE de Oviedo urge a Canteli a concretar el apoyo municipal a las Lobas para evitar que renuncien al ascenso

Equipo de balonmano femenino de Oviedo Lobas Global Atac - LOBAS GLOBAL ATAC

OVIEDO, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo ha reclamado este martes al alcalde, Alfredo Canteli, una respuesta urgente sobre el apoyo municipal al club de balonmano femenino Lobas Global Atac Oviedo que se encuentra al borde de renunciar al ascenso a la Liga Guerreras Iberdrola por problemas de financiación.

El portavoz socialista, Carlos Fernández Llaneza, ha advertido de que quedan "48 horas" para tomar una decisión que, a su juicio, puede contribuir a salvar a un club que cuenta con cerca de 200 deportistas y que atraviesa una situación "extrema".

Llaneza ha criticado la actitud del regidor y ha señalado que, desde que "se hizo la foto con ellas", permanece "desaparecido". Asimismo, ha asegurado que el PSOE desconoce cuáles son los planteamientos del Ayuntamiento y ha reprochado que no haya aclarado "cuándo y cuánto va a aportar para salvar al club".

El portavoz socialista ha afirmado además que el Principado mantiene una disposición favorable para colaborar y ha considerado que, si el Ayuntamiento realizara un esfuerzo económico, la administración autonómica podría incrementar también su apoyo. "Lo que pedimos al señor Canteli es que le dé una respuesta cuanto antes porque el tiempo apremia", ha señalado.

Según Llaneza, el Consistorio debería implicarse en la búsqueda de apoyos privados si fuese necesario y, en última instancia, aportar los recursos necesarios para que el equipo pueda competir en la Liga Guerreras Iberdrola. A su juicio, el Ayuntamiento dispone de capacidad financiera suficiente para ello.

Por su parte, la concejala socialista Natalia Sánchez Santa Bárbara ha anunciado que su grupo propondrá la creación de una línea específica de ayudas destinada a los clubes que logren ascensos deportivos.

"Desde el Grupo Municipal Socialista vamos a proponer una línea de ayudas específicas para estos casos, para que los clubs que lleguen en estos momentos de ascenso puedan tener un apoyo y puedan hacer su proyecto y que se haga realidad", ha explicado.