El PSOE pide abrir a los vecinos el diseño de las nuevas líneas de autobús urbano en Oviedo

El concejal del PSOE de Oviedo Juan Álvarez Areces. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Juan Álvarez Areces, ha presentado este lunes una moción que se debatirá en el pleno de septiembre para reclamar mayor participación en la elaboración del nuevo mapa de transporte urbano por autobús en la capital asturiana.

En una rueda de prensa, el edil ha asegurado que en la modificación "ha faltado" un proceso de participación ciudadana "a la altura" y se ha hecho eco del malestar vecinal en barrios como Otero, Latores, o Trubia por la falta de participación.

Así, ha asegurado que a día de hoy no se conoce el documento final, dónde consultarlo o dónde participar, ni cuándo se abre el plazo de alegaciones para que esta propuesta sea de consenso. Los socialistas también abogan porque la nueva modificación tenga en cuenta la opinión de los trabajadores del TUA.

La moción de urgencia que se debatirá en el pleno insta al Ayuntamiento a establecer un plazo de publicidad del documento, un period de consultas y otro de participación reglada.