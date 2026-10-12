El PSOE pide al Ayuntamiento que resuelva "cuanto antes" el expediente del supermercado de Cerdeño

Archivo - El concejal del PSOE de Oviedo Juan Álvarez Areces. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista de Oviedo ha exigido al equipo de gobierno local, del PP, que aclare la situación del procedimiento de declaración de lesividad de la licencia concedida para construir un edificio comercial destinado a supermercado y aparcamiento en Cerdeño, cuyo plazo legal de resolución finaliza el próximo 21 de octubre.

El concejal socialista Juan Álvarez Areces ha registrado varias preguntas ante la comisión de Urbanismo e Infraestructuras para conocer el estado exacto de la tramitación del expediente y qué decisiones piensa adoptar el Ayuntamiento antes de que venza el plazo fijado de seis meses.

Según ha explicado el edil socialista, este es un expediente que "afecta a la legalidad urbanística y a los intereses del Ayuntamiento". "El gobierno de Canteli tiene que explicar en qué punto se encuentra y qué piensa hacer antes de que venza el plazo. No basta con dejar pasar el tiempo sin ofrecer información ni respuestas", ha señalado Álvarez Areces.

El origen del expediente se encuentra en el pronunciamiento del Servicio de Gestión y Disciplina Urbanística de la Consejería de Ordenación del Territorio del Principado de Asturias, que planteó la posible anulabilidad de las resoluciones por las que se concedieron la licencia y el permiso de inicio de las obras del edificio comercial al tratarse de suelos residenciales calificados para vivienda unifamiliar.

Ante esta situación, el Ayuntamiento inició un procedimiento de declaración de lesividad de ambas licencias. Sin embargo, el PSOE considera que la proximidad del vencimiento del plazo legal de seis meses sin que se haya resuelto el expediente "podría provocar la caducidad del procedimiento y mantener abierta una situación de incertidumbre jurídica con posibles consecuencias económicas para los intereses municipales".

"Lo que no puede hacer el Ayuntamiento es mirar hacia otro lado ante un asunto de esta importancia", ha dicho Álvarez Areces, quien ha subrayado que la falta de una decisión "no hace desaparecer el problema; puede complicarlo y generar perjuicios que después sean más difíciles de afrontar".

Álvarez Areces reclama al equipo de gobierno que explique qué medidas piensa adoptar antes del vencimiento del plazo y qué consecuencias tendría dejarlo transcurrir sin una resolución. También considera necesario aclarar qué efectos tendría una eventual caducidad, si sería posible iniciar un nuevo procedimiento y si el Ayuntamiento conservaría sus posibilidades de actuación dentro de los plazos legalmente establecidos.