El PSOE pide revisar la cesión de La Casina de El Fontán a la comunidad judía de Asturias

OVIEDO 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Municipal Socialista, Jorge García Monsalve, ha trasladado a la Comisión Plenaria de Economía, Interior, Contratación, Seguridad Ciudadana y Participación una serie de preguntas relacionadas con la cesión de La Casina de El Fontán a la Comunidad Judía de Asturias.

"Creemos que, de acuerdo con el espíritu de la ordenanza reguladora de cesión de inmuebles, ninguna organización que utilice estos espacios públicos puede vulnerar los principios de igualdad, respeto y no discriminación, ni justificar actos violentos o contrarios a los derechos humanos", ha expuesto García Monsalve, aludiendo al artículo 21.2 de dicha norma municipal.

Según García, la presidenta de la Sinagoga Beit Emunáh ha defendido públicamente la ofensiva militar del gobierno israelí en Gaza y ha negado la existencia de una situación de hambruna provocada por el bloqueo.

García Monsalve ha señalado que, aunque el local, no se encuentra en listado anexo a la ordenanza de cesión de inmuebles, entiende que debe cumplir los principios generales de la norma. El edificio, ubicado en el número 11 de El Fontán, fue cedido en el año 1999 por la extinta sociedad Gesuosa y acoge una pequeña sinagoga, así como un centro cultural y un museo con objetos de valor histórico.

"Creemos que esta cesión debe ser, al menos, revisada, ya que ni siquiera están claras las condiciones en las que la extinta sociedad municipal del suelo entregó el uso del edificio a la Comunidad Judía de Asturias en el año 1999", ha insistido García Monsalve.

"Queremos saber si considera el equipo de gobierno que las actuaciones y declaraciones de la presidenta de la entidad cesionaria son compatibles con disfrutar de un local municipal", ha añadido. El edil socialista preguntará, además, en la próxima comisión si de tratarse, como parece, de una cesión en precario, tiene intención el Ayuntamiento de incluirlo entre los sujetos a la Ordenanza Reguladora de la Cesión de Bienes Inmuebles.