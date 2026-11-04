El PSOE pide revisar los deportes subvencionables en Oviedo para incorporar pádel o taekwondo

Archivo - Imagen de una jugadora de pádel. - CONSELLERIA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTES

OVIEDO, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La concejala del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo Natalia Sánchez Santa Bárbara ha pedido este miércoles que se revise con carácter anual el listado de disciplinas subvencionables para dar cabida a deportes que cuentan con clubes y actividad en el concejo.

En una nota de prensa, la edil ha explicado que el listado recogido en las bases de estas ayudas debe adaptarse progresivamente a la realidad deportiva del concejo, ya que actualmente deja fuera disciplinas que cuentan con clubes, practicantes y actividad en el municipio.

"No tiene sentido que haya clubes que trabajan para promocionar determinadas disciplinas deportivas en Oviedo y que, sin embargo, no puedan acceder a estas ayudas porque su modalidad no está incluida en la convocatoria", ha remarcado.

Entre las modalidades cuya incorporación propone estudiar la edil socialista figuran el tenis de mesa, el pádel, el taekwondo, la escalada deportiva, la esgrima, la lucha olímpica, la gimnasia artística y la orientación.

Además de revisar los deportes subvencionables, el PSOE propone establecer un mecanismo de actualización anual que permita incorporar nuevas disciplinas en función de la evolución de la actividad deportiva, las necesidades de los clubes y la consolidación de nuevos proyectos en el municipio.