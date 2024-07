El PSOE pide visitar el Calatrava, después de que Canteli admita ahora que no sabe cuánto costará su adecuación

OVIEDO, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo solicitará formalmente una visita a las tres plantas de la galería comercial del edificio Calatrava que el Ayuntamiento compró al fondo Varia Structured por casi cinco millones de euros.

"Después de que el alcalde admitiese ayer que no sabe cuántos millones de euros supondrá su adecuación, estamos francamente preocupados por los costes para toda la ciudadanía que puede suponer esta operación del PP con un fondo suizo", ha explicado en nota de prensa el portavoz socialista Carlos Fernández Llaneza.

El portavoz socialista ha explicado que en el expediente consta el preceptivo informe de la sección de Edificios "en el que se sitúan las obras para poner en uso el edificio en una horquilla de hasta 12 millones de euros".

"Sin embargo, el alcalde o no se lo ha leído o, si lo ha leído, no lo ha entendido, porque no queremos pensar que esté intentando ocultar con desinformación y mentiras los posibles costes de esta operación", ha apostillado Llaneza.

El PSOE se ha hecho eco así de las declaraciones de Canteli sobre sus reiteradas visitas al edificio, en las que dijo que estaba "totalmente como nuevo". A juicio de Llaneza, esas declaraciones "no casan con esa valoración inicial que hacen los propios técnicos municipales".

El portavoz del PSOE ha denunciado "la absoluta irresponsabilidad" de la gestión de Canteli con el dinero público. "No es solo que haya comprado tras muchos meses de negociaciones opacas a un fondo suizo las ruinas de un centro comercial, sino que seguimos sin saber con qué objetivo se fraguó la operación", ha manifestado, recordando que el equipo de gobierno ha ido anunciando distintos destinos para el inmueble "sin ninguna justificación ni estudio ni planificación".

"No existe ningún rigor y estamos hablando de mucho dinero público. ¿Cómo puede decir el alcalde que no sabe si adecuar el edificio ‘costará, doce, quince, diecisiete o tres millones de euros’?", se ha preguntado.

"Mucho nos tememos que el Calatrava se convierta en otra de esas infraestructuras fallidas de la ciudad, consecuencia todas ellas de operaciones del PP tan dudosas y con costes millonarios para la ciudadanía como lo fue El Asturcón o Villa Magdalena", ha alertado Fernández Llaneza.