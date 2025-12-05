El PSOE pregunta al PP que han hecho para no perder los fondos europeos de las piscinas del Parque del Oeste

El concejal socialista, Juan Álvarez. - PSOE OVIEDO

OVIEDO 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha registrado una serie de preguntas ante el riesgo de que los fondos europeos para la rehabilitación integral de las piscinas del Parque del Oeste se pierdan "debido al retraso del Gobierno Municipal en la tramitación del contrato del proyecto".

El concejal socialista Juan Álvarez Areces recuerda que el proyecto, con una inversión total de 3,2 millones dentro del Plan de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP), debe estar ejecutado, justificado y formalmente recepcionado antes del 31 de marzo de 2026. Añade que sin embargo, aunque el proyecto técnico fue entregado el 4 de septiembre de 2025, el Ayuntamiento aún no ha iniciado siquiera la licitación de los trabajos, que tienen un plazo estimado de ejecución de cinco o seis meses".

Álvarez Areces cree que, a estas alturas, resulta materialmente imposible cumplir los plazos si el Gobierno Municipal no actúa con urgencia.

Para aclarar la situación y evaluar el riesgo real que afronta el municipio, las y los socialistas ovetenses han registrado una serie de preguntas ante la comisión plenaria de Urbanismo, Infraestructuras y Servicios Básicos.

A través de ellas solicita al Equipo de Gobierno que explique si existe viabilidad temporal para ejecutar y recepcionar la actuación dentro de los plazos, si el PIREP permite justificar obras no finalizadas mediante certificaciones parciales o recepciones parciales, si es posible solicitar ampliaciones de plazo por causas sobrevenidas y qué consecuencias jurídicas y económicas tendría un eventual incumplimiento, incluida la pérdida total o parcial de la ayuda o el reintegro proporcional de los fondos.