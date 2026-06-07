El PSOE propone la creación de la Oviedo Film Office para atraer rodajes y reforzar el sector audiovisual

Archivo - El portavoz del PSOE de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista defenderá en la Comisión de Economía la creación de la Oviedo Film Office, una oficina municipal destinada a facilitar la llegada de rodajes cinematográficos, televisivos y publicitarios al concejo, así como a promover la ciudad como destino para producciones audiovisuales nacionales e internacionales.

Según ha informado este domingo el PSOE, la propuesta parte de la constatación de que las principales ciudades españolas cuentan desde hace años con estructuras específicas para atender las necesidades de las productoras, agilizar los trámites administrativos y actuar como interlocutor único entre la industria audiovisual y la administración local.

El portavoz socialista, Carlos Fernández Llaneza, ha destacado que "el sector audiovisual se ha convertido en una de las industrias culturales con mayor capacidad para generar actividad económica, empleo cualificado y proyección exterior. Oviedo reúne condiciones extraordinarias para atraer rodajes y debe dotarse de herramientas que permitan aprovechar todo ese potencial".

La iniciativa plantea la creación de una oficina con medios humanos y materiales suficientes para coordinar permisos, promover localizaciones, asistir a ferias especializadas y desarrollar acciones de captación de proyectos audiovisuales.

Fernández Llaneza subraya que esta nueva estructura "debe nacer en estrecha coordinación con la Asturias Paraíso Natural Film Commission, aprovechando el trabajo que ya se desarrolla desde el Principado para atraer producciones al conjunto de Asturias y reforzando desde el ámbito municipal esa estrategia común".

En este sentido, señala que "la colaboración institucional es fundamental para ofrecer a las productoras una respuesta ágil, eficaz y coordinada". El portavoz socialista considera además que la futura puesta en marcha de la futura escuela de cine en el recinto de La Vega abre una oportunidad que la ciudad no puede desaprovechar.

"La apuesta por implantar una escuela de cine en La Vega puede convertirse en un elemento transformador para el sector audiovisual asturiano. La Oviedo Film Office debe formar parte de esa misma estrategia, generando sinergias entre la formación, la creación audiovisual y la atracción de producciones", ha afirmado.

Desde el PSOE recuerdan que los rodajes generan un importante impacto económico en sectores como la hostelería, el comercio, el transporte, los servicios técnicos o el turismo, al tiempo que contribuyen a difundir la imagen de los territorios donde se desarrollan.

"Estamos hablando de una inversión en desarrollo económico, en cultura y en promoción de la ciudad. Oviedo tiene escenarios únicos, profesionales cualificados y una ubicación privilegiada. Lo que necesitamos es una estructura que facilite el trabajo a quienes quieran venir a rodar aquí", ha concluido Fernández Llaneza.

La propuesta socialista plantea que la futura Oviedo Film Office impulse, entre otras medidas, la creación de una plataforma web específica, la promoción de localizaciones singulares del municipio, la asistencia a mercados especializados, la organización de visitas para localizadores y la elaboración de una normativa municipal que ordene esta actividad y maximice su retorno económico y social para la ciudad.