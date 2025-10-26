PSOE propone limitar la expansión de las Viviendas de Uso Turístico en Oviedo por la presión sobre los barrios

OVIEDO, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Juan Álvarez, ha presentado una proposición ante la próxima comisión de Urbanismo para "instar al equipo de gobierno a poner límites a la proliferación de Viviendas de Uso Turístico (VUT) en función de la presión turística sobre cada barrio".

Álvarez ha recomendado tomar como ejemplo "las ciudades que ya han sufrido este problema antes" e intervenir "para poder anticipar sus peores efectos". El concejal del PSOE ha advertido que "la expansión sin control de las VUT está alterando el equilibrio social y residencial de Oviedo, encareciendo la vivienda y expulsando a la población de los barrios tradicionales".

"El caso más sangrante es el del Antiguo, donde hay 4 plazas de alojamiento turístico por cada diez residentes, pero el Centro también tiene problemas", ha expuesto Álvarez, quien ha insistido en que "por la experiencia de otras ciudades, sabemos lo que sucede cuando los usos turísticos se apoderan del parque residencial: aumentan los problemas de convivencia, desaparece el comercio tradicional y se produce un alza de los precios de la vivienda que expulsa a los residentes".

Por ello, el PSOE ha planteado "una graduación de medidas según el nivel de saturación turística similar al que ya funciona en Sevilla y otras ciudades: cuando haya más del 7% de VUT sobre el parque residencial en un barrio se propone la prohibición de nuevas licencias para pisos turísticos; entre el 5% y el 7%, solo se permitiría un crecimiento limitado y estrictamente controlado; y en los barrios con menos del 5%, no existirían barreras a la posibilidad de nuevos permisos".

Álvarez ha exigido además que el Ayuntamiento "juegue un papel en el mercado de la vivienda, que es hoy, en Oviedo y en casi toda Europa, el principal problema de la ciudadanía".

En este sentido, ha mostrado su disconformidad con la negativa del equipo de gobierno a adquirir el edificio de San Antonio, esquina con Mon, para el que se barajó su compra para dedicarla a usos de la concejalía de Turismo y que ahora está en venta.

"Podría ser una oportunidad estratégica para ampliar el parque público de vivienda en una zona con alta presión turística y un primer paso en la recuperación del Antiguo, pero la negativa del PP abre la puerta a la especulación y demuestra la falta de voluntad política para intervenir", ha subrayado.