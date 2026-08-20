El PSOE reclama al Ayuntamiento el arreglo del camino entre San Lázaro de Paniceres y Ules

Archivo - El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, ha reclamado al equipo de gobierno que acometa el arreglo del firme del camino que comunica los núcleos rurales de San Lázaro de Paniceres y Ules, cuyo estado de conservación ha calificado de "lamentable".

Fernández Llaneza ha señalado que en varias ocasiones se han recibido en la Comisión de Sugerencias reclamaciones de vecinos que solicitan la reparación de esta vía, utilizada habitualmente por residentes, ciclistas y senderistas.

El portavoz socialista ha considerado que el Ayuntamiento debe atender estas reclamaciones y actuar sobre una infraestructura que presta servicio a los núcleos rurales y forma parte de itinerarios utilizados para desplazamientos a pie y en bicicleta.

Por este motivo, el Grupo Municipal Socialista ha trasladado a la Comisión Plenaria de Urbanismo, Infraestructuras y Servicios Básicos una pregunta para conocer los planes del equipo de gobierno.

En concreto, los socialistas han preguntado si existe alguna previsión para el arreglo del firme del camino de San Lázaro de Paniceres a Ules y han reclamado al gobierno de Alfredo Canteli que concrete los plazos y las actuaciones previstas.