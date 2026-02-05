El PSOE reclama un polideportivo para Ciudad Naranco tras más de una década de espera

Archivo - La concejala del PSOE de Oviedo Natalia Sánchez Santa Bárbara. - GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE OVIEDO - Archivo

OVIEDO 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo ha reiterado este jueves su apoyo a la demanda vecinal de Ciudad Naranco para construir un polideportivo en el barrio, una propuesta aprobada por unanimidad en el Pleno hace más de una década y que, según la formación, "sigue sin cumplirse".

La concejala socialista Natalia Sánchez Santa Bárbara ha recordado que Ciudad Naranco es el único barrio de la ciudad que carece de instalaciones deportivas públicas y ha defendido que la construcción del polideportivo "supondría apostar por la salud, la igualdad y la calidad de vida".

"El deporte es prevención, es convivencia y mejora el bienestar de la ciudadanía", ha subrayado la edil, que ha puesto en valor la movilización vecinal como muestra de una "demanda justa y ampliamente compartida".

Sánchez Santa Bárbara ha señalado que Ciudad Naranco cuenta con más de 14.000 habitantes y ha advertido de que el equipo de gobierno "sigue empecinado en grandes instalaciones y obras, mientras descuida las necesidades reales de los barrios o los clubes deportivos".

En ese sentido, ha criticado la previsión de invertir 24 millones de euros en una pista de atletismo, frente a "las migajas" que, según ha dicho, se ofrecen a los vecinos del barrio, "una pista cubierta que ni cubre sus demandas ni cuenta con financiación".

La edil ha concluido que el PSOE "seguirá defendiendo un modelo de ciudad que cuide la salud de sus barrios y parroquias rurales y que apueste decididamente por equipamientos públicos como el polideportivo de Ciudad Naranco".