El PSOE reclama al PP compromiso y acción política ante el aumento del sinhogarismo

Archivo - La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo, Marisa Ponga. - GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE OVIEDO - Archivo

OVIEDO 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La concejala del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Marisa Ponga, ha exigido este lunes al equipo de gobierno del PP "compromiso y voluntad política" para abordar la situación de las personas sin hogar en el municipio, denunciando la paralización del programa municipal de atención al sinhogarismo.

Ponga ha advertido de que "las personas sin hogar no pueden seguir esperando" y ha criticado que el Ayuntamiento mantenga "bloqueado, en un supuesto proceso de reflexión interna", un recurso "esencial para dar respuesta a una de las realidades sociales más duras de la ciudad". Según la edil, el programa se encuentra inactivo desde el primer semestre de 2024 y no se prevén avances hasta la primavera de este año.

"La situación de varias familias en el entorno de El Rayo y Mercadín, pero también en otros puntos del municipio, no se soluciona con derribos", señala Ponga, que ha recordado casos recientes como el fallecimiento de un joven en una vivienda ruinosa o los incendios en inmuebles degradados como síntomas de un problema estructural.

La concejala socialista critica la "falta de prioridad" hacia las políticas sociales y la "escasa actividad" de los órganos de coordinación creados para mejorar la atención a las personas sin hogar. "No podemos permitirnos órganos meramente decorativos cuando estamos ante una emergencia social creciente", subraya.

Ponga reclama además reforzar los programas de atención personal, especialmente los dirigidos a jóvenes, mediante iniciativas en salud mental, prevención de adicciones y trabajo de educadores de calle. También ha alertado del aumento del sinhogarismo entre mujeres y jóvenes, pidiendo la incorporación de una perspectiva de género y de las propuestas de las entidades sociales.

"La reflexión permanente no da de comer ni ofrece un techo. Lo que hace falta es gestión, compromiso y voluntad política", concluye la edil socialista.