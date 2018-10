El PSOE recuerda al PP que fue el Gobierno de Aznar el que "malvendió" Inespal a Alcoa

Actualizado 24/10/2018 19:15:13 CET

OVIEDO, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo parlamentario socialista, Marcelino Marcos, ha respondido a la líder de los 'populares' asturianos, Mercedes Fernández, que fue el Gobierno de José María Aznar el que "malvendió" la empresa pública Inespal a Alcoa para "enjugar la deuda" de la empresa estatal SEPI.

Así se ha pronunciado este miércoles el portavoz socialista en la segunda sesión del Debate de Orientación Política después de que Mercedes Fernández atribuyera parte de la decisión de Alcoa de cerrar las plantas de Avilés y A Coruña a la política energética del Gobierno de Pedro Sánchez.

En ese sentido, Marcelino Marcos ha incidido en la necesidad de un marco energético estable "que permita a las industrias electrointensivas unos precios de la electricidad asequibles y competitivos en relación a otros países de la Unión Europea en los que ésta es más barata".

Del mismo modo, ha afirmado que a pesar de las diferencias "sobradas" mostradas por las seis fuerzas políticas representadas en la Junta General, todos comparten la "inquietud" por el futuro de la industria asturiana, una preocupación que, a juicio de Marcos, se ha incrementado desde el anuncio del cierre de Alocoa.

Por eso, ha señalado que mantener los enfrentamientos políticos en este tema para demostrar quien tiene más culpa del "cerrojazo" resultaría "un espectáculo indecoroso para las casi mil personas afectadas directa o indirectamente por el anuncio de la empresa".

"Tenemos que preservar esa unión política, social y económica que ya se ha fraguado para conseguir que la dirección de Alcoa desista de su propósito, letal para la comarca de Avilés", ha indicado.

Marcos, que ha defendido la industria como un "santo y seña" de la comunidad autónoma, ha alertado también sobre una Transición Energética apresurada y sobre una 'descarbonización exprés' que podría suponer "un impacto mayor que Alcoa" con más deslocalizaciones.

En ese punto, ha recordado que el Ejecutivo de Rajoy "eliminó cientos miles de euros" de los planes de la minería "mientras ustedes (el PP) aplaudieron". "Las responsabilidades por haber perdido el tiempo en el proceso de transición energética no se pueden pedir a un Gobierno que lleva apenas unos meses, cuando Rajoy no se molestó en hacer política energética en siete años", ha señalado

Por otro lado, también ha tenido palabras para el reto demográfico o el sector agroganadero y ha puesto en valor la "defensa del Estado de bienestar" llevada adelante por el ejecutivo de Javier Fernández frente a los "recortes de Mariano Rajoy".

"Estamos mejor que muchas comunidades autónomas por mucho que intenten trasladar que los servicios públicos están peor que el resto de España", ha dicho Marcos al resto de grupos a los que ha acusado de actuar como "un tribunal inquisidor del Gobierno".

Sin embargo, el portavoz socialista sí que ha defendido "mejoras" en la financiación autonómica y un "ritmo agil" con la Variante de Pajares para que puedan circular mercancías y pasajeros y así fomentar el desarrollo empresarial del Noroeste, de la que ha criticado al anterior Gobierno de Rajoy porque "discriminó" a Asturias "con un nivel bajísimo de ejecución presupuestaria"

En ese sentido, ha señalado que ahora, ante al ejecutivo de Pedro Sánchez, no son "conformistas" y que no han reducido "el nivel de exigencia". "No se ha desviado ni un milímetro el compromiso con los asturianos", ha indicado.

ASTURIANO

Por otro lado, Marcos ha calificado de "frivolidad" y "electoralismo" la propuesta de Podemos e IU de plantear una reforma del Estatuto de Autonomía para declarar la oficialidad a cinco meses de las elecciones. "Son conscientes de que no va a salir adelante", ha indicado, para acusar a Podemos de "frivolidad e incoherencia".

Así, ha indicado que el PSOE se presentó a las anteriores elecciones autonómicas con un programa que no hablaba de la oficialidad y de cara a elaborar el de los comicios del 2019 "veremos lo que va". Con todo, ha sentenciado que se trata de una cuestión que "no toca ahora".

Del mismo modo, ha acusado al PP de utilizar los debates sobre el asturiano para intentar ganar votos "cuando el 1998 abrazaban la oficialidad". "No sé si de aquella pensaban que lo defendían querían vivir de ello. Desconozco, también, si han evolucionado en términos de pasar de defender los derechos lingüisticos del asturiano a creer, ahora, que no los tienen", ha señalado.

Así, ha recordado unas declaraciones de los años noventa donde la actual líder de los 'populares' asturianos, Mercedes Fernández, defendía llegar a un consenso para declarar la oficialidad del asturiano. "La hemeroteca es así de cruel con los que carecen de criterio político", ha señalado Marcos.

También se ha referido Marcos a la posibilidad de sacar adelante el presupuesto del 2019 con el apoyo de Podemos, algo que no fue posible para el de este año. Así, les ha pedido eliminar 'lineas rojas' y "prejuicios".

Por último, Marcelino Marcos ha finalizado su discurso con palabras de elogio y de gratitud para la figura de Javier Fernández, que afronta su última Debate de Orientación Política tras anunciar que no va optar a la reelección.

En ese sentido, ha calificado de un "honor y orgullo" trabajar a su lado para "contribuir a hacer una sociedad más justa e igualitaria". "Muchas gracias por reavivar el valor de la lealtad", ha señalado Marcos, que ha sentenciado que Javier Fernández ha "engrandecido" el concepto de la política.