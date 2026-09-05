El PSOE reprocha a Vecinos por Llanes y al PP el "abandono" del Paseo de San Pedro

Paseo de San Pedro (Llanes). - PSOE LLANES

LLANES, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Llanes ha reprochado a Vecinos por Llanes y al PP el estado de "abandono" en el que se encuentra el Paseo de San Pedro, uno de los enclaves "más singulares y con mayor valor turístico del concejo".

El portavoz socialista en el Ayuntamiento, Óscar Torre, ha considerado "especialmente grave" la situación de este espacio paisajístico y ha señalado que "quien lo visita se encuentra con una estética, un mantenimiento y una imagen que parecen sacados de otra época".

Torre ha calificado esta circunstancia como "difícil de entender", dado que el Consistorio incluyó la Recuperación ambiental del Paseo de San Pedro dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), con una partida presupuestaria inicial prevista de 188.741,70 euros.

DESVIACIÓN PRESUPUESTARIA Y EJECUCIONES

El edil socialista ha detallado que durante los ejercicios 2023 y 2024 no se ejecutó ninguna actuación. Según ha explicado, la primera adjudicación llegó el 16 de diciembre de 2025 a la unión de empresas Excavaciones Allende y Jardinor SL por 115.045,43 euros y con un plazo de un mes y medio. Sin embargo, la intervención presupuestada para recuperación ambiental terminó por imputarse a una partida diferente de "Maquinaria, instalaciones y utillaje", dotada con 68.909,20 euros en 2026. El PSOE llanisco ha explicado además que las dos certificaciones emitidas en julio de 2026 alcanzan un total de 52.497,83 euros (45.827,83 euros en la primera y 6.670 euros en la segunda).

Torre ha reclamado al equipo de gobierno local que explique "con claridad" qué obras concretas se han ejecutado con ese importe de 52.497,83 euros y qué relación guardan con la recuperación medioambiental anunciada en un principio.

Finalmente, ha instado a acometer una actuación integral en el paseo que vaya más allá de "intervenciones puntuales", mediante la renovación de la imagen, el cuidado de las zonas verdes y la reparación de elementos deteriorados para evitar el deterioro de este "escaparate extraordinario" del concejo.