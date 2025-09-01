El PSOE urge al Ayuntamiento a analizar las zonas tensionadas de alquiler en Oviedo y tomar medidas

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, y el concejal Juan Álvarez Areces en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, ha pedido medidas para favorecer el acceso a la vivienda en Oviedo, especialmente en régimen de alquiler en las zonas más tensionadas del municipio. El PSOE defenderá en el pleno de este martes una moción de urgencia ante la "inacción" del Equipo de Gobierno en esta problemática.

En una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por el concejal Juan Álvarez Areces, el portavoz socialista ha explicado que la vivienda se está convirtiendo en "un problema" para quienes quieren acceder a ella.

Frente a la "inacción" que a su juicio existe en Oviedo, Llaneza ha planteado herramientas que en otros lugares "se está demostrando que pueden funcionar", como la declaración de zona tensionada.

El PSOE ha cruzado los datos del informe elaborado por la Consejería de Ordenación de Territorio asturiana y del estudio elaborado por los socialistas ovetenses sobre la pobreza en el municipio, para ajustar más a la realidad de cada barrio el indicador de zona tensionada. Para determinar si un barrio está tensionado, se calcula el porcentaje de renta que ha de destinarse al alquiler más los suministros, y si ese porcentaje es mayor al 30%, se considera zona tensionada.

Con este criterio, el PSOE ha analizado barrio por barrio cuáles son los más afectados, concluyendo que se trata de Tenderina-Palais-Colloto, con un porcentaje del 43,13%; Santullano-Ventanielles-Rubín, con un 42,38%; y Santo Domingo-Otero, con un 37,6%.

En esta clasificación, todos los barrios de Oviedo serían susceptibles de ser zona tensionada a excepción de La Avenida de Galicia-Llamaquique, con un porcentaje del 23,3%; Campillín-Parque de Invierno, con un porcentaje del 29,83%; y el Antiguo, con un porcentaje del 29,95%.

El concejal Juan Álvarez ha explicado que el estudio del Principado --que no incluye como zona tensionada los barrios de Pumarín, Teatinos, Pando-Oviedo, El Pontón de Vaqueros ni Colloto-- contiene "sesgos" que "invisibilizan" el esfuerzo que se tiene que hacer en los barrios más populares, ya que para el cálculo se coge como base un salario medio para toda la ciudad, cuando la media varía por barrios.

Es por ello que el PSOE pedirá en el pleno al Ayuntamiento que haga un estudio "más pormenorizado" y que el Equipo de Gobierno inste al Principado a incluir a la capital asturiana en la primera fase de creación de zonas tensionadas.

"No podemos permitir que Oviedo sea una ciudad donde vivir sea un lujo", ha concluido Llaneza, quien ha asegurado que la declaración de zonas tensionadas "puede ser una herramienta eficaz para garantizar el derecho a la vivienda".