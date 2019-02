PSOE, XsP e IU llevarán ante Foro el incumplimiento de la empresa de la ORA de convocar una bolsa de empleo

Publicado 22/02/2019 15:29:20 CET

GIJÓN, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los grupos municipales de PSOE, Xixón Sí Puede (XsP) e IU del Ayuntamiento de Gijón interpelarán al Gobierno local ante el incumplimiento de la Empresa Mixta de Tráfico, que gestiona el servicio de la ORA, de convocar una bolsa de trabajo, tal como se había acordado cuando se prorrogó la concesión diez años más.

Así lo han señalado, en rueda de prensa en el Consistorio, acompañados de representantes del Comité de Empresa de los trabajadores. Según estos últimos, si el contrato marca una ratio de 130 coches por controlador, actualmente llevan 400, un número de que incrementará en verano, ya que la empresa ya les anunció que no habría sustituciones.

En este sentido, han incidido en que la bolsa se agotó el pasado año. La empresa ahora aduce que como no va a cubrir las faltas por vacaciones, no va a convocar la citada bolsa, además de argumentar que las cuentas no son tan buenas como pensaban. Y en el supuesto de que hicieran esta bolsa, la empresa alega que no tiene por qué ser pública.

Por parte de XsP, la edil Nuria Rodríguez ha reclamado que esta bolsa debe ser pública. Ha remarcado, a este respecto, que el criterio del Consejo de Administración donde se acordó pesa más que el de empresa.

A su modo de ver, no es admisible que una empresa mixta decida "a dedo" quien puede o no trabajar. Es por ello, que ha urgido que convoquen una bolsa de trabajo pública, abierta a toda la ciudadanía. También ha dejado la puerta abierta a estudiar posibles medidas ante el incumplimiento de contrato.

En el caso de IU, su portavoz, Aurelio Martín, ha apuntado que sería más que razonable que se cumpliera con los criterios del acuerdo de prórroga del contrato de concesión. Ha incidido, asimismo, en que si bien hay otras cosas que la empresa sí ha cumplido, debe cumplir también esta. Para intentar este objetivo, el concejal socialista Celso Ordiales ha avanzado que llevará el asunto también al Consejo de Administración de la empresa mixta.