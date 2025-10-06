Publicada la convocatoria de ayudas a las artes escénicas dotada con 200.000 euros

OVIEDO 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte destinó 200.000 euros a apoyar 17 producciones escénicas de compañías y grupos profesionales de la comunidad. El Boletín Oficial del Principado de Asturias (Bopa) publica este lunes la resolución sobre estas subvenciones, que buscan fomentar la producción, la innovación artística y la estabilidad del sector escénico asturiano y reforzar el trabajo de las compañías profesionales y el empleo vinculado a la cultura.

Según indica el Gobierno del Principado, los 17 proyectos seleccionados por su calidad artística, viabilidad y contribución al desarrollo del tejido profesional de las artes escénicas, recibirán ayudas que oscilan desde los 4.080 euros a los 16.200 euros para poner en marcha producciones de teatro, danza y propuestas multidisciplinares, lo que favorecerá tanto la creación contemporánea como la reinterpretación de obras clásicas.

La convocatoria valoraba criterios como el interés artístico del proyecto, la trayectoria de la compañía, la participación de mujeres en los equipos creativos y técnicos y el uso del asturiano como lengua vehicular o de difusión.

Se busca así promover la igualdad, la diversidad cultural y la visibilidad del talento asturiano en toda su amplitud.

Las compañías beneficiarias reciben este apoyo para proyectos realizados entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025, con representaciones en distintos espacios culturales del Principado, lo que permite ampliar la oferta cultural en el territorio y acercar las artes escénicas al público en distintos concejos.

La resolución completa puede consultarse en el siguiente enlace: https://goo.su/nprY0