Publicada la primera convocatoria de aspirantes a interinidad para el nuevo curso escolar con una oferta de 3.290 plazas

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OVIEDO 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejería de Educación ha publicado en Educastur la primera convocatoria de plazas para aspirantes a interinidad del nuevo curso escolar (2026-2027), con una oferta de 3.290 puestos, 440 más que el año pasado. La convocatoria, que incluye 1.772 plazas para Secundaria y otros cuerpos docentes y 1.518 para Primaria, permitirá cubrir vacantes estructurales y necesidades de los centros al inicio del año académico.

En este primer listado se han incorporado las vacantes existentes en enseñanzas artísticas, la mayoría de las comisiones de servicio aprobadas y las plazas generadas por equipos directivos, liberaciones sindicales o sustituciones de personal en situación de servicios especiales.

La oferta también incluye 19 plazas de dirección para la red pública, autonómica y gratuita de Les Escuelines/As Escolías, así como puestos destinados a los distintos programas de inclusión educativa: aulas abiertas en centros ordinarios, aulas de inmersión lingüística, aulas hospitalarias, la unidad escolar del hospital de día infanto-juvenil y el equipo mixto del convenio con la ONCE.

Asimismo, se han incorporado plazas para sustituir al personal responsable de los programas de cooperación territorial PROA FSE+ y Educación Inclusiva FSE+, financiados con fondos europeos.

La convocatoria contempla, además, puestos para reemplazar a quienes gestionarán los programas de cooperación financiados por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes destinados al refuerzo de las competencias matemática y lectora, bienestar y protección y educación inclusiva.

CONVOCADOS

Un total de 25.789 personas han sido convocadas para participar en el proceso, 7.934 más que en la convocatoria del pasado curso. Las solicitudes podrán presentarse hasta las 23.59 horas del próximo viernes, 21 de agosto, y la adjudicación se publicará el miércoles 26.

La consejería ya trabaja en la segunda convocatoria, prevista para el 9 de septiembre, que incluirá las plazas derivadas de reducciones de jornada y bajas laborales. La adjudicación se realizará el 11 de septiembre y la fecha de incorporación a los centros se comunicará posteriormente.