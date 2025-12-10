Publicado en el BOE el nombramiento de Alberto Rancaño como Fiscal de delitos contra la Administración

Alberto Rancaño - FISCALÍA

OVIEDO 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado el decreto por el que se nombra al fiscal Alberto Martínez Rancaño nuevo Fiscal Delegado de delitos contra la Administración Pública de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.

Alberto Martínez Rancaño ingresó en la carrera fiscal en 1998. Se incorporó a la Fiscalía asturiana en 2004, concretamente a la Sección Territorial de Avilés, donde permaneció hasta 2013, año en el que se trasladó a Oviedo.

Hasta su nombramiento como Fiscal Delegado, formaba parte de la Sección de Violencia sobre la Mujer de la Fiscalía de Asturias, según ha informado Fiscalía.