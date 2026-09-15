El Puerto de Avilés prorroga la concesión de Chemastur y adjudica por 1,04 millones las obras del paseo Manuel Ponga

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OVIEDO, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Avilés (APA) ha aprobado este martes la prórroga por 7,22 años de la concesión de Asturiana de Fertilizantes (Chemastur), condicionada al cumplimiento de los tráficos marítimos y a la ejecución de las inversiones comprometidas por la empresa.

Chemastur prevé invertir 4.626.730 euros durante los dos primeros años de la nueva concesión y alcanzar un tráfico marítimo portuario de 300.000 toneladas anuales. El incumplimiento de estos indicadores podrá dar lugar a la suspensión de la concesión por parte de la Autoridad Portuaria.

La prórroga se aplicará con carácter retroactivo desde el 21 de julio, fecha en la que finalizó el anterior título concesional, siempre que la empresa acepte previamente las condiciones establecidas. La concesión mantiene como objeto la producción y almacenamiento de materias primas y productos elaborados, así como las instalaciones de oficinas vinculadas a la actividad.

La decisión se produce después de que la empresa presentase alegaciones tras el trámite de audiencia abierto en agosto, en el marco del recurso de reposición presentado contra la denegación inicial de la ampliación, acordada por la APA el pasado 16 de junio.

RECRECIDO DEL PASEO MANUEL PONGA

El Consejo de Administración ha adjudicado a Obras Generales del Norte (Ogensa) las obras de recrecido de la margen del paseo Manuel Ponga Santamarta por 1.047.431 euros, IVA incluido. Los trabajos, que comenzarán en noviembre y tendrán un plazo de ejecución de ocho meses, afectarán a un tramo de unos 200 metros entre la rampa de varada junto al Pantalán Cero del Puerto Deportivo y la pasarela de acceso al Muelle de Cruceros del Centro Niemeyer.

La actuación elevará la cota del paseo desde los actuales 5 metros hasta los 5,60 metros sobre el Cero del Puerto de Avilés, con el objetivo de mejorar su adaptación ante episodios de mareas vivas y la sobreelevación del nivel del mar. También contempla el recrecido de la rampa de varada y la adaptación del primer vano de la pasarela situada frente al Centro Niemeyer.

El proyecto incluye además la renovación del espacio con nuevos pavimentos, mobiliario, iluminación y una pantalla visual de tubos metálicos en el lado próximo a la carretera de acceso al puerto. Esta estructura incorporará elementos inspirados en la arquitectura del Centro Niemeyer.

NUEVA DELIMITACIÓN DE ESPACIOS PORTUARIOS

Por otro lado, el Consejo de Administración ha recibido información sobre la orden del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que aprueba la modificación sustancial de la Delimitación de Espacios y Usos Portuarios (DEUP) del Puerto de Avilés.

La nueva delimitación adapta la zona de servicio portuaria a la reordenación prevista en el entorno de la cantera de El Estrellín y al trazado definitivo de la carretera AS-328. En concreto, incorpora a la zona de servicio del puerto 17.483,63 metros cuadrados y excluye 100.270,60 metros cuadrados, además de desafectar otros 1.570,40 metros cuadrados.

Entre las superficies excluidas figuran 10.050,78 metros cuadrados correspondientes a una carretera que serán cedidos al Principado y 3.278 metros cuadrados destinados a un carril bici y una senda peatonal que se cederán al Ayuntamiento de Avilés.