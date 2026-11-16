Pumares acusa a Barbón de presentar unas cuentas "récord" sin resolver los problemas de Asturias

Archivo - El diputado del Grupo Mixto Adrián Pumares (Foro), en el Parlamento. - FORO ASTURIAS - Archivo

OVIEDO 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general y portavoz parlamentario de Foro Asturias, Adrián Pumares, ha criticado este lunes el proyecto de Presupuestos Generales del Principado para 2027 presentado por el Gobierno de Adrián Barbón y ha cuestionado que el Ejecutivo socialista vuelva a presentar unas cuentas "récord" sin abordar, a su juicio, los principales problemas de Asturias.

"El problema de Asturias no es cuánto dinero anuncia el Gobierno, sino cómo lo gasta y qué resultados obtiene", ha señalado Pumares en una primera valoración del proyecto presupuestario.

El dirigente de Foro ha reprochado al PSOE que mantenga una presión fiscal que considera "excesiva", al tiempo que plantea inversiones que posteriormente "no es capaz de ejecutar". También ha criticado la falta de una apuesta decidida por la inversión productiva para generar actividad económica, atraer empresas y crear empleo.

Pumares ha defendido que, en lugar de incrementar el gasto, el Ejecutivo asturiano debería atender las propuestas planteadas por Foro Asturias, entre ellas una reforma fiscal, un aumento de la inversión productiva y medidas destinadas a incrementar la oferta de vivienda.

Asimismo, ha reclamado compromisos concretos para reducir las listas de espera sanitarias y los retrasos en materia de dependencia.

"Asturias no necesita más titulares sobre presupuestos históricos. Necesita menos impuestos, más inversión productiva y un Gobierno capaz de ejecutar lo que presupuesta", ha concluido.