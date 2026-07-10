Pumares asegura que la propuesta de IU de expropiación de Barros "evidencia un nuevo fracaso del Gobierno de Barbón"

Archivo - Imagen de archivo de Adrián Pumares. - FORO ASTURIAS. - Archivo

OVIEDO 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general y portavoz de Foro en la Junta General, Adrián Pumares, ha manifestado este viernes que la iniciativa parlamentaria de Izquierda Unida para impulsar una ley exprés que permita expropiar el taller de Barros (Langreo) "evidencia un nuevo fracaso de la política industrial del Gobierno de Adrián Barbón y su incapacidad para liderar una operación estratégica para Asturias".

El parlamentario Pumares ve "muy preocupante" que se plantee una expropiación como solución urgente ante el riesgo de que una inversión industrial de la importancia de Indra pueda reducirse o acabar en otra comunidad autónoma. En este sentido, ha afirmado que "si hoy se habla de una expropiación es porque Adrián Barbón ha sido incapaz de liderar una operación industrial estratégica para Asturias, de anticiparse a los problemas y de ofrecer seguridad a un proyecto fundamental para Langreo y para el conjunto del Principado".

El portavoz parlamentario ha recordado además la actuación del Gobierno del Principado en relación con Duro Felguera, señalando que el Ejecutivo "regaló 6 millones de euros de todos los asturianos" a dicha empresa. Asimismo, ha denunciado que cuando su formación solicitó que la Sindicatura de Cuentas fiscalizase esa operación para detallar el destino del dinero público, Izquierda Unida "se puso del lado del PSOE y bloqueó la investigación".

A su juicio, resulta contradictorio que ahora IU proponga una ley para expropiar unos talleres propiedad de la misma empresa a la que se entregaron fondos públicos "sin que los ciudadanos conozcan todavía con transparencia qué ocurrió con esa partida". Esta sucesión de acontecimientos demuestra, según Pumares, la "ausencia absoluta de una política industrial seria, planificada y coherente" por parte del Ejecutivo autonómico.

Por último, el diputado de Foro ha reclamado al presidente del Principado que "asuma de una vez el liderazgo que le corresponde". "Adrián Barbón tiene que explicar por qué se ha llegado hasta aquí y qué ha hecho su Gobierno durante todo este tiempo para garantizar la implantación de Indra en Langreo. Asturias necesita una política industrial que se adelante a los problemas y defienda nuestras oportunidades, no un Gobierno que llegue siempre tarde y obligue a buscar soluciones de emergencia", ha concluido Pumares.