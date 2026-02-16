Pumares cree que recurrir a la Ley PIER para Costco demuestra que las directrices de comercio frenan inversiones

Archivo - El secretario general de Foro Asturias, Adrián Pumares. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Foro y diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares, lamentó que, después que el Consejo de Gobierno diese luz verde a la implantación de la cadena Costco en Siero, tener que recurrir a la Ley PIER porque eso demuestra que las actuales directrices sectoriales de comercio paralizan inversiones.

En este sentido, el portavoz forista ha advertido de que "la incapacidad del Gobierno de Barbón para adaptar la normativa a la realidad de 2026 lleva a tener que recurrir a la Ley de Proyectos Estratégicos para que Costco pueda instalarse en Asturias".

"Esta decisión confirma lo que desde Foro Asturias llevamos tiempo diciendo: las actuales directrices sectoriales de comercio paralizan inversiones y frenan la creación de empleo".

Por último, el diputado de Foro Asturias ha cuestionado la posibilidad de que "Adrián Barbón use el BOPA para evitar que el Alcalde de Siero cumpla su amenaza de crear un nuevo partido".