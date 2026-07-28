Pumares culpa a la "incompetencia del Gobierno de Barbón" de que la Agencia Estatal de Salud Pública no venga a Asturias

Archivo - El portavoz parlamentario de Foro y diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares, este viernes. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de Foro Asturias, Adrián Pumares ha lamentado que el Principado vuelva a quedarse fuera de un proyecto estratégico del Estado "por la falta de liderazgo, ambición y capacidad de influencia del Ejecutivo autonómico" y ha culpado a la incompetencia del Gobierno de Barbón" de que la Agencia Estatal de Salud Pública no venga a Asturias.

Pumares ha responsabilizado directamente al Gobierno de Adrián Barbón de este nuevo revés para el Principado. Ha lamentado que el Ejecutivo socialista "ha convertido en costumbre que nuestra comunidad quede al margen de proyectos estratégicos mientras otras autonomías consiguen atraer inversiones, organismos públicos y oportunidades de desarrollo".

Para Pumares, la elección de Zaragoza confirma "la absoluta falta de peso político del Gobierno asturiano ante el Ejecutivo de Pedro Sánchez" y ha defendido que "Asturias necesita con urgencia un Gobierno capaz de construir alianzas institucionales y de defender nuestros proyectos estratégicos".

"Mientras otras Comunidades Autónomas han sabido defender con eficacia sus candidaturas, Barbón vuelve a demostrar que carece de liderazgo, influencia y capacidad para situar a Asturias donde merece estar", ha señalado.