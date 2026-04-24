Pumares (Foro) acusa al Principado de "buscar excusas jurídicas" para no adelantar las ayudas a las víctimas de Cerredo

El portavoz parlamentario de Foro y diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares, este viernes. - EUROPA PRESS

OVIEDO 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Foro Asturias y diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares, ha criticado este viernes la decisión del Gobierno asturiano de descartar el adelanto de las indemnizaciones a las familias de las víctimas del accidente de Cerredo, al considerar que se están "buscando excusas jurídicas que no se creen ni ellos" para evitar el pago de las compensaciones.

A preguntas de los periodistas, Pumares ha dicho que es "una puñetera vergüenza" y ha cargado contra la postura del Ejecutivo autonómico, al que ha acusado de retrasar el abono de unas ayudas que, a su juicio, les corresponden a las familias y deberían hacerse efectivas "cuanto antes".

El parlamentario de Foro Asturias ha señalado que la posición del Gobierno "dice bastante, pero muy malo de este Gobierno", en referencia al rechazo a anticipar las indemnizaciones mientras se resuelve el procedimiento judicial.

Pumares ha defendido que, a su entender, existen fórmulas legales para articular estos adelantos, y ha puesto como ejemplo otros casos como el de Adamuz. "Basta con mirar lo que dice la UE para ver que sí que es posible legalmente. Yo no sé quién asesora jurídicamente a este gobierno", ha apuntado.

El diputado de Foro ha insistido en que no se trata solo de una cuestión jurídica, sino también "ética y moral", que considera clara en favor de las víctimas.