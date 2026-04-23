Pumares (Foro) critica la supresión del servicio de búho en el Nalón: "No puede ser la solución a un conflicto laboral"

Archivo - El secretario general de Foro Asturias y diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Foro Asturias y diputado del Grupo Mixto en la Junta General, Adrián Pumares, ha criticado este jueves la supresión del servicio de autobús nocturno --búho-- en la cuenca del Nalón tras el conflicto laboral derivado de la agresión a un conductor en uno de los servicios.

En una nota de prensa, el parlamentario ha indicado que cancelar el servicio "no puede ser la solución a un conflicto laboral" y ha instado al Consorcio de Transportes a decidir si la empresa debe utilizar mamparas de protección para los conductores y, en su caso, proceder a su homologación.

Para Pumares, esta medida "demuestra una preocupante falta de iniciativa política y de capacidad de gestión ante un problema que exige soluciones inmediatas". "No se puede responder a este conflicto dejando sin transporte nocturno a cientos de asturianos que utilizan este servicio para acudir a su puesto de trabajo, volver a casa o desplazarse con seguridad durante la noche", ha señalado.

"No se puede responder a este conflicto dejando sin transporte nocturno a multitud de asturianos que utilizan este servicio para desplazarse con seguridad durante la noche", ha señalado, para después insistir en que se trata de un servicio público "esencial" y la administración "no puede descargar sobre los ciudadanos las consecuencias de su inacción".

A su juicio, la prioridad debe ser "garantizar simultáneamente la seguridad de los trabajadores y la continuidad del transporte público, en lugar de optar por decisiones improvisadas que perjudican a los usuarios".