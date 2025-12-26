Pumares (Foro) denuncia impagos en la mina de Tormaleo (Ibias) y reclama intervención del Principado

Archivo - El secretario general de Foro Asturias, Adrián Pumares. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general y portavoz parlamentario de Foro Asturias, Adrián Pumares, ha denunciado este viernes los impagos que afectan a los trabajadores de la mina de Tormaleo, en el concejo de Ibias, y reclama al Gobierno asturiano que "deje de mirar para otro lado y actúe de inmediato para proteger a las familias afectadas".

Pumares afirma en una nota de prensa que la "incertidumbre generada por los impagos es insostenible" y alerta de que "la falta de respuestas está empujando a los trabajadores a un escenario de conflicto que podría evitarse con la intervención del Ejecutivo autonómico".

El portavoz parlamentario recuerda al presidente del Principado, Adrián Barbón, que "tiene la obligación de vigilar, garantizar derechos y dar explicaciones cuando se producen situaciones tan graves como esta, especialmente en un sector tan relevante como el minero en Asturias".

Pumares también reclama transparencia sobre la situación real de la empresa, los compromisos adquiridos y las medidas adoptadas por el Principado, y pide "no jugar con las expectativas de una comarca que ya ha sufrido demasiado abandono y demasiadas promesas incumplidas".