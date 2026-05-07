Pumares (Foro) pide aclarar si el CIFP del Mar de Gijón cumple la normativa internacional de formación marítima

El portavoz de Foro Asturias en la Junta General, Adrián Pumares. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Foro Asturias en la Junta General, Adrián Pumares, ha advertido este jueves de posibles incumplimientos de la normativa internacional que regula la formación marítima en el Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) del Mar de Gijón, una situación que ha pedido que la Consejería de Educación aclare y verifique ante el posible impacto en la validez de la formación del alumnado.

Según ha explicado, el asunto ha sido trasladado a la Administración autonómica por el Colegio Oficial de la Marina Mercante Española, que habría alertado sobre la posible impartición de determinadas materias por profesorado que no cumpliría los requisitos exigidos por el Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente del Mar (STCW), que regula este tipo de enseñanzas a nivel internacional.

El diputado ha subrayado que este convenio exige que determinadas materias sean impartidas y evaluadas por personal específicamente cualificado en competencias profesionales marítimas, al tratarse de enseñanzas directamente vinculadas a la obtención de habilitaciones y tarjetas profesionales necesarias para trabajar en la Marina Mercante.

En este sentido, ha señalado que existen dudas sobre si en el CIFP del Mar de Gijón algunas materias vinculadas a competencias marítimas están siendo impartidas por profesorado que cumple con los requisitos establecidos por la normativa internacional.

"Las enseñanzas marítimas no funcionan igual que cualquier otra formación profesional", ha afirmado, al tiempo que ha advertido de que un eventual incumplimiento podría derivar en problemas en el reconocimiento de competencias o en la validez de la formación a efectos profesionales.

El portavoz de Foro ha remarcado que no cuestiona la formación ni la capacidad del profesorado, y ha defendido que su planteamiento no supone un ataque a docentes. "Lo que planteo es que la Consejería tiene que aclarar si se cumple o no se cumple con la normativa específica que regula una formación además tan especializada", ha señalado.

Pumares ha anunciado además que ha registrado una pregunta para su debate en el pleno de la próxima semana, en la que solicitará a la Consejería de Educación que detalle qué está ocurriendo, qué comprobaciones ha realizado y qué medidas prevé adoptar.