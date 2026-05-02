Pumares (Foro) pide a Calvo que solucione los problemas de su Consejería antes de cuestionar el soterramiento

Archivo - El diputado del Grupo Mixto-Foro Asturias, Adrián Pumares, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 2 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Foro Asturias y diputado del Grupo Mixto en la Junta General del Principado de Asturias, Adrián Pumares, ha salido este sábado al paso de las declaraciones del Consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, el socialista Alejandro Calvo, quien ha cuestionado el soterramiento propuesto por Foro Asturias para el muro de San Lorenzo, en Gijón.

Pumares ha pedido a Calvo que "se dedique a solucionar los problemas de su Consejería antes de cuestionar las competencias de otras administraciones".

El dirigente de Foro ha apuntado que Alejandro Calvo "no se caracteriza precisamente por una buena gestión al frente de la Consejería de Movilidad, por lo que sorprende que dedique su tiempo a hacer oposición aprovechando para ello su puesto como consejero".

En este sentido, Pumares ha dicho que puede comprender que Calvo sea el encargado de hacer oposición a Foro en Gijon "dada la incompetencia que compañeros del PSOE de Gijón demuestran cada día".

No obstante, ha recordado al dirigente socialista que "los asturianos le pagamos el sueldo para que solucione los graves problemas que tenemos en materia de infraestructuras, movilidad, emergencias o gestión de residuos, no para que se entretenga a jugar a ser el líder de la oposición en Gijón".

Pumares también cuestionó el argumento usado por Calvo de que el riesgo cero no existe, preguntándose si "eso de que el riesgo cero no existe fue lo que pensó Adrián Barbón cuando decidió desmantelar el servicio de seguridad minera".

Finalmente, Pumares pidió al Gobierno de Barbón "lealtad y colaboración institucional", recordando que "en otras ciudades donde se han soterrado paseos marítimos, lo que hizo la Administración autonómica fue colaborar en lugar de poner obstáculos".