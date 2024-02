Pumares (Foro) recela de la "macroconsejería" que dirigirá Vanessa Gutiérrez

OVIEDO, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Foro Asturias y diputado del Grupo Mixto en la Junta General, Adrián Pumares, ha mostrado este lunes sus recelos por la nueva "macroconsejería" de Derechos Sociales, Cultura, Política Llingüística y Deporte que dirigirá Vanessa Gutiérrez en el Ejecutivo asturiano.

Tras el anuncio efectuado por el presidente Adrián Barbón acerca de la reordenación de competencias --Melania Álvarez dejará la consejería de Derechos Sociales para convertirse en senadora por designación autonómica--, Pumares ha asegurado que será "un nuevo error" esta "macroconsejería". "Ya hemos tenido experiencia en la pasada Legislatura de que las macroconsejerías no funcionan y no pueden gestionar los asuntos del día a día ni los del largo plazo", ha aseverado. Así, entiende que "no tiene ningún sentido" mezclar asuntos que "tienen que tener una consejería propia".

Por otro lado, ha señalado que "cada día que pasa está más claro que prescindir de la Consejería de Cultura fue un grave error por parte de Adrián Barbón, a pesar de que muchos le advertimos desde el primer día que era un sinsentido".

A esto se añade que la consejería que gestiona Izquierda Unida "está repleta de altos cargos a pesar de no gestionar apenas presupuesto, lo que obliga a modificar el organigrama y sobredimensiona".

Para Pumares, "estamos ante un Gobierno más preocupado del marketing que de la gestión, y que se ve obligado a hacer cambios para poder gestionar las cosas más básicas del día a día". "El Gobierno de Barbón actúa con improvisación, no actúa con planificación, da síntomas de agotamiento y de que el Gobierno de coalición no funciona, lo que es un verdadero drama porque Asturias se merece un Gobierno que gestione y no un Gobierno que no es capaz de sacar adelante un organigrama que atienda a los grandes retos del Principado de Asturias", ha aseverado.