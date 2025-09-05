Pumares (Foro) reivindica una financiación justa y el reconocimiento del sacrificio histórico de la región

El diputado de Foro, Adrián Pumares, durante su intervención en el Pleno institucional del Día de Asturias. - JUNTA GENERAL

OVIEDO, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado del Grupo Mixto y portavoz de Foro Asturias en la Junta General, Adrián Pumares, ha reivindicado este viernes durante el Pleno institucional del Día de Asturias "el compromiso histórico" de la región con España y ha reclamado un trato justo para el territorio.

Pumares ha destacado que "Asturias ha sido durante décadas motor industrial y económico de España" y ha denunciado que la región "ha sufrido más que nadie los efectos de una descarbonización injusta" que ha provocado la destrucción de empleo y la emigración de jóvenes.

El diputado de Foro Asturias ha exigido "un nuevo modelo de financiación autonómica que tenga en cuenta el coste real de los servicios públicos" y ha reclamado inversiones en infraestructuras "largamente prometidas y pospuestas por los sucesivos gobiernos de España".

En su intervención, Pumares ha subrayado que "no se trata de pedir privilegios ni caer en discursos victimistas", sino de "garantizar que Asturias puede aportar todo lo que tiene a España y a Europa". También ha reivindicado "normalidad y cordialidad institucional" y ha defendido que el Día de Asturias es una oportunidad para construir "una Asturias moderna, innovadora, capaz de generar empleo de calidad".

Finalmente, ha concluido su discurso pidiendo que esta jornada "sirva para la reivindicación, la reflexión y la construcción de la Asturias que todos queremos para el futuro", destacando el orgullo de la región por su historia, tradiciones y cultura.