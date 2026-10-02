Pumares (Foro) tilda de "gobierno agónico" al Ejecutivo central tras el decaimiento de los decretos sobre vivienda

Archivo - El portavoz parlamentario de Foro y diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario y secretario general de Foro Asturias, Adrián Pumares, ha afirmado que la incapacidad del Gobierno de Pedro Sánchez para aprobar los reales decretos relativos a la vivienda ha demostrado que se trata de un "gobierno agónico" y "en clara minoría", por lo que ha exigido la convocatoria urgente de elecciones generales.

En declaraciones remitidas a los medios, Pumares ha remarcado que el Ejecutivo central ha perdido los apoyos de la investidura y se ha mostrado "incapaz de aprobar absolutamente nada". Por ello, ha instado al presidente Pedro Sánchez a "dar la palabra a la sociedad española" mediante la convocatoria de comicios.

Respecto al contenido de la normativa, ha calificado los reales decretos de "claro error" y ha sostenido que pretendían "prácticamente expropiar las viviendas haciendo los alquileres indefinidos". Según ha argumentado, estas medidas han conseguido el efecto contrario al deseado, al "sacar viviendas del mercado" y provocar que muchos propietarios prefieran mantener los inmuebles vacíos antes que alquilarlos bajo las condiciones planteadas por el Ejecutivo.

Pumares ha advertido de que la intervención del mercado solo ha logrado "reducir todavía más la oferta de alquiler y por tanto encarecer el precio". A su juicio, la solución a la problemática de la vivienda "no pasa por la intervención", sino por "facilitar la construcción" y por incentivar a los propietarios para que pongan sus inmuebles en el mercado del alquiler.