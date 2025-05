Pumares (Foro) ve "primordial" evitar que PSOE y Convocatoria-IU controlen la comisión de investigación sobre Cerredo

OVIEDO 8 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Foro Asturias y diputado del Grupo Mixto en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA), Adrián Pumares, ha dicho este jueves que es "primordial" evitar que los dos partidos que gobiernan en Asturias, PSOE y Convocatoria por Asturies-IU controlen la comisión de investigación parlamentaria sobre el accidente de la mina de Cerredo, donde murieron cinco operarios.

En una rueda de prensa ofrecida en la Junta General, Pumares ha acusado a PSOE e IU de intentar poner todo su empeño para que no se abriese la comisión de investigación. Ha dicho que esas formaciones han buscado "arrastrar al ridículo" a la Junta General del Principado de Asturias.

Así, Pumares ha exigido a PSOE e IU que pidan "disculpas" a la Cámara y a la sociedad asturiana por intentar convertir la Junta General en "una pantomima".

Considera, de esta forma, que no son voces autorizadas para hablar ahora de la composición de la mesa de la comisión de investigación. "Es primordial evitar a toda costa que PSOE e IU controlen la mesa", ha dicho, avanzando que se contactará con el resto de grupos parlamentarios para evitarlo.

BARBÓN

Además, Pumares se ha referido a una respuesta en el Senado de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, quien afirmó que ya trasladó a la autoridad minera el 12 de marzo (el accidente se produjo el 31 de marzo) los indicios de que en esa explotación se extraía carbón de manera ilegal.

Pumares no comprende que el presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, no haya dado aún explicaciones al respecto, para aclarar si el Principado conocía esa circunstancia o no. "Es una vergüenza que Barbón no haya dicho nada", ha lamentado, criticando la "opacidad" del Gobierno en todo lo relativo al accidente.