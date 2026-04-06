Pumares pide a Barbón que aclare desde cuándo tienen el informe de Inspección sobre el accidente de Cerredo

Archivo - El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, y la delegada del Gobierno en el Principado de Asturias, Adriana Lastra, durante las labores de búsqueda de las víctimas del accidente en la mina de Cerredo, a 31 de marzo de 2025, en Deg - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

OVIEDO 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El diputado del Grupo Mixto y secretario general de Foro Asturias, Adrián Pumares, ha criticado este lunes al Gobierno regional por su "estrategia de hacer público el informe extraordinario de la Inspección General de Servicios sobre el accidente mortal de la mina de Cerredo el mismo día que hay un consejo de gobierno para conjuntamente anunciar propuestas" y asegura que la pregunta que tiene que responder Adrián Barbón es desde cuándo tiene ese informe y por qué motivos no lo hizo público.

Pero además Pumares ha incidido en que Barbón también tiene que explicar qué responsabilidades va a asumir y quién las va a asumir, porque ha indicado que el informe deja en muy mal lugar al Servicio de Minas y al Gobierno de Barbón.

"Se deja también claro que se tomaron decisiones que perjudicaron la seguridad y la labor de inspección únicamente en base a criterios económicos y que los Proyectos de Investigación Complementaria, los PIC, además de ser una simple afección jurídica y un fraude de ley, en el caso concreto de Cerredo pues no se llevaron a cabo tampoco los trámites necesarios para garantizar que se cumplía con ese PIC", dijo Pumares.