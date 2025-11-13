Pumariega celebra la reapertura del hotel Robledo por la cadena Vincci

Archivo - La vicealcaldesa de Gijón y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega (PP). - EUROPA PRESS - Archivo

"Demuestra la pujanza de nues(EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Gijón y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega, ha celebrado este jueves la vuelta a la actividad hotelera del histórico hotel Robledo, de la mano de la cadena Vincci Hoteles.

Pumariega, en declaraciones remitidas por el Consistorio gijonés, ha incidido en que, con más de un centenar de habitaciones, supondrá un aumento muy importante en la oferta de la ciudad en el segmento del turismo de calidad.

"Demuestra la pujanza de nuestra industria turística, que sigue generando oportunidades de negocio y puestos de trabajo", ha destacado la edil, quien ha incidido en la importante inversión que hará la cadena hotelera para dar vida a un espacio estratégico del centro de la ciudad, a pocos metros del paseo de Begoña