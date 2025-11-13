Pumariega celebra la reapertura del hotel Robledo por la cadena Vincci

"Demuestra la pujanza de nuestra industria turística", destaca la edil

Archivo - La vicealcaldesa de Gijón y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega (PP).
Archivo - La vicealcaldesa de Gijón y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega (PP). - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press Asturias
Publicado: jueves, 13 noviembre 2025 17:50

"Demuestra la pujanza de nues(EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Gijón y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega, ha celebrado este jueves la vuelta a la actividad hotelera del histórico hotel Robledo, de la mano de la cadena Vincci Hoteles.

Pumariega, en declaraciones remitidas por el Consistorio gijonés, ha incidido en que, con más de un centenar de habitaciones, supondrá un aumento muy importante en la oferta de la ciudad en el segmento del turismo de calidad.

"Demuestra la pujanza de nuestra industria turística, que sigue generando oportunidades de negocio y puestos de trabajo", ha destacado la edil, quien ha incidido en la importante inversión que hará la cadena hotelera para dar vida a un espacio estratégico del centro de la ciudad, a pocos metros del paseo de Begoña

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado