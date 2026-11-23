La cabeza de lista del PP al Congreso por Asturias, Ángela Pumariega, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del Partido Popular al Congreso por Asturias, Ángela Pumariega, ha propuesto este lunes en Oviedo impulsar la construcción de un millón de viviendas públicas y privadas durante la próxima legislatura, así como aplicar una reducción del 60 por ciento en el IVA y en el impuesto de transmisiones patrimoniales para la compra de la primera vivienda por parte de los jóvenes.

En una rueda de prensa, Pumariega ha explicado que el acceso a la vivienda constituye actualmente el "principal problema" de los españoles, tras pasar del puesto decimosexto al primero en los últimos ocho años de Gobierno socialista, un periodo que ha calificado de "humo, vacío y la nada".

Para revertir esta situación, la candidata 'popular' ha detallado el plan de su partido, comprometido por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Entre las actuaciones dirigidas a aumentar la oferta residencial, ha destacado la necesidad de facilitar suelo disponible para edificar, reformar la ley del suelo para ofrecer mayor seguridad jurídica a los proyectos urbanísticos, reducir los trámites administrativos que retrasan las nuevas promociones y fomentar la colaboración entre las administraciones públicas y las empresas.

En el ámbito fiscal, además de la rebaja tributaria en el IVA y transmisiones patrimoniales, la dirigente asturiana ha anunciado la concesión de avales públicos para que los jóvenes puedan alcanzar el cien por cien de la financiación hipotecaria, junto a la creación de una 'hucha hogar joven' como instrumento específico de ahorro para facilitar la adquisición del primer inmueble.

Para Pumariega, el problema de la vivienda es especialmente sensible en Asturias al estar "directamente relacionado" con la pérdida de población, la marcha de jóvenes a otros territorios en busca de oportunidades o las dificultades para atraer y retener talento. "No basta con ofrecer oportunidades laborales si no tienen donde alojarse", ha razonado.

Por último, la candidata ha responsabilizado directamente de la crisis del sector a la actual ley de vivienda aprobada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, calificándola de "sectaria" e "intervencionista", y ha avanzado que el PP celebrará esta tarde un nuevo acto sectorial en la región con la participación del portavoz popular en materia de vivienda, Sergio Sayas.